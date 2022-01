Entro il 14 febbraio il versamento tardivo della tassa auto 2020

Dal mese di marzo sarà avviata la campagna di spedizione degli avvisi di accertamento ai contribuenti non in regola con il versamento delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 2020 e che, pertanto, dal 15 febbraio prossimo non sarà più possibile effettuare il pagamento spontaneo delle tasse automobilistiche relative a tale annualità di imposta. Oltre tale termine occorrerà attendere l’avviso di accertamento per il quale è prevista la maggiorazione per la sanzione pari al 30% dell’imposta non versata.