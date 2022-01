GIORNO DELLA MEMORIA - Pour l’Autonomie “l’imperativo è ricordare”

«Nella giornata del 27 gennaio, Pour l’Autonomie onora con rispetto e immutata memoria i milioni di esseri umani che furono vittime dell’Olocausto, compiuto con sistematica determinazione criminale dal regime nazionalsocialista tedesco e dai suoi alleati» dichiara la Segretaria Politica Stefania Anardi « In questa data di 77 anni fa le truppe dell’Armata Rossa sovietica liberarono il campo di concentramento e sterminio di Auschwitz, rivelando al mondo l’orrore dei crimini contro l’umanità commessi in un luogo assurto a simbolo imperituro della ferocia inumana perpetrata in tutti i lager nazisti.

Una moltitudine di donne, uomini e bambini innocenti passarono per i campi di concentramento, di sterminio e di lavoro forzato attivi prima e durante la Seconda Guerra Mondiale e vi persero la vita a seguito delle vessazioni, della malnutrizione, delle malattie, degli esperimenti e dei gas velenosi usati per gli annientamenti di massa.

In altissima percentuale furono ebrei ma si enumerano anche dissidenti politici, prigionieri di guerra, appartenenti a minoranze etniche e religiose, nonché tutti quelli che il fanatismo hitleriano considerava “indesiderabili” nel nuovo mondo che era negli intenti deliranti di riconfigurare.

Il numero preciso e definitivo dei milioni di nomi e volti di questo genocidio su scala europea, resta difficile da determinare con esattezza dato che durante la ritirata a seguito dell’avanzata degli Alleati, le truppe germaniche procedettero a distruggere i registri dei campi e a far saltare gli edifici per cancellare le prove dei misfatti commessi.

Quel che invece sopravvisse fu la voce – talvolta un grido e talaltra un sussurro ma con la medesima forza deflagrante - dei pochi superstiti, marchiati nel corpo e nello spirito, che con i loro racconti hanno tracciato la terribile storia di uno degli episodi più bui del genere umano, risvegliando le coscienze ed impedendo alla parte sana della società mondiale di dimenticare».

« A più di sette decenni da quel 1945 in cui venivano rivelate le mostruosità compiute in nome di un ideale aberrante, la memoria piena e condivisa resta l’unico baluardo contro l’ignoranza e la negazione» prosegue « Ricordare costituisce infatti l’unica strada possibile verso l’acquisizione – dolorosa ma indispensabile - della consapevolezza delle atrocità di cui sono stati capaci, direttamente o semplicemente facendo finta di non vedere, altri uomini preda di una folle ideologia collettiva, affinché diventi monito per tutte le generazioni e stimolo a sviluppare una coscienza critica sul livello di malvagità a cui può arrivare l’essere umano. Il giorno della memoria è quindi un’occasione imperdibile per riflettere su noi stessi in quanto appartenenti al consesso umano, e sulle scelte da attuare per non ricadere nel baratro del passato, magari iniziando con l’opporci strenuamente alle tante piccole e grandi discriminazioni che oggi sono compiute nei confronti di tutte le “diversità”, destinatarie di un odio implacabile e incomprensibile, che la storia ci insegna non è mai foriero di crescita ed elevazione bensì solo di regressione e abisso» e conclude « In questa giornata così carica di significato ed emozionalità, vale la pena ricordare le parole di Liliana Segre, sopravvissuta della Shoah e senatrice a vita “Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”».