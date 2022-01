Valle d’Aosta senza neve, rischio valanghe debole da giorni

Un gennaio asciutto in cui "si registra nel bel mezzo dell'inverno il perdurare di un insolito e lungo periodo di alta pressione": questo porta il bollettino neve e valanghe della Regione Valle d'Aosta, redatto dai tecnici della Fondazione Montagna Sicura di Courmayeur, ad indicare da diversi giorni un grado di pericolo pari a uno ‘debole’ sull'intero territorio valdostano, su una scala che arriva a cinque. Il bollettino spiega che "a tutte le esposizioni c'è meno neve di quella solitamente presente in questo periodo, specialmente al di sotto del limite del bosco è presente troppo poca neve per la pratica degli sport invernali". Infine "negli ultimi 10 giorni non sono praticamente più state osservate valanghe".



In un post sui social network, la Fondazione Montagna sicura spiega che "ormai non nevica seriamente sul territorio regionale dal 9 gennaio, in passato abbiamo avuto a gennaio periodi con gradi di pericolo valanghe ‘debole’, ma la scarsità di neve ed un suo ottimo consolidamento a tutte le esposizioni ha portato da ormai nove giorni al grado di pericolo al livello più basso della scala del pericolo di valanghe. Le condizioni attuali sono particolari e poco consuete in questo periodo dell'inverno, basti pensare che solo l'anno scorso a fine gennaio 2020 abbiamo avuto nevicate copiose e una forte attività valanghiva spontanea". Il bollettino segnala comunque che "con il vento da moderato a forte proveniente da nord ovest, nei prossimi giorni si formeranno nuovi accumuli di neve ventata".