CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 66 ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE – COMPARTI ORDINARIO E AREONAVALE – PRESSO L’ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 14 gennaio 2022 - 4^ Serie Speciale - è stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per l’ammission e di 66 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all’Accademia della Guardia di Finanza p er l’anno accademico 2022/2023.

I posti disponibili sono così ripartiti: a) n. 58 destinati al comparto ordinario; b) n. 8 destinati al comparto aeronavale, suddivisi così come segue: (1) n. 4 riservati alla specializzazione “pilota militare”; (2) n. 4 riservati alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consent a l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea; non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2022/2023; abbian o compiuto il 17° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 22° anno di età.

La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12.00 del 14 f ebbraio 2022, dovrà essere compilata esclusivamente mediante l a procedura telematica disp onibile sul portale attivo all’indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione: Referente: S.Ten. Emanuele Maestri, Capo Ufficio Comando – 0165-0641111 - Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID); - Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della carta di identità elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza.

Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono co mpilare il form della domanda di partecipazione - raggiungibile tramite la propria area riservata - e concluderne la presentazione seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. Sul sito internet www.gdf.gov.it - area “Concorsi” è possibile prendere vi sione del bando e acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio.