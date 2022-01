Ultimissime sull’Elezioni del Presidente della Repubblica 2022 seconda votazione: Pera, Moratti e Nordio tra i candidati del Centro Destra

Le news in diretta sull'Elezione del nuovo Presidente della Repubblica 2022, seconda votazione in corso, è il turno dei Deputati. Verso nuova fumata nera con scheda bianca. Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio i nomi presentati dal centrodestra per la presidenza della Repubblica. Fuori dalla lista Casini e Franco Frattini. La Lega smentisce l'esistenza di una trattativa tra Salvini e il presidente del Consiglio: "Draghi è a Chigi e lavora bene a Chigi" ma il premier è comunque ancora il primo nome in lizza, Europa Verde e Sinistra sosterranno la candidatura di Luigi Manconi.

Tra gli altri nomi possibili anche Elisabetta Belloni.

Fumata nera nel primo scrutinio di lunedì con 672 schede bianche. Il nome più votato, con 36 preferenze, è stato Paolo Maddalena. Intanto il Capo dello Stato Sergio Mattarella è tornato al Quirinale, dopo aver completato il trasloco da Palermo a Roma.

Ieri, ancora una volta fumata nera. I risultati del secondo scrutinio SCHEDE BIANCHE 527 Sergio Mattarella 39, Paolo Maddalena 39, Renzo Tondo 18, Roberto Cassinelli 17, Ettore Rosato 14, Umberto Bossi 12, Giancarlo Giorgetti 8, Marta Cartabia 8. Altri 256 Voti dispersi 125 Schede nulle 38.