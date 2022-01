Apertura serale straordinaria per la mostra "Antonio Ligabue e il suo mondo" al Forte di Bard

In occasione dell'ultimo fine settimana di apertura e visto l'altissimo riscontro di pubblico il Forte di Bard farà un'apertura serale straordinaria della mostra "Antonio Ligabue e il suo mondo": sabato l'esposizione sarà aperta oltre l'abituale orario di chiusura del Forte e fino alle 21, la biglietteria chiuderà alle 20, il pubblico potrà usufruire dei servizi di caffetteria e bookshop; la mostra sarà ancora visitabile domenica, ultimo giorno di apertura, dalle 10 alle 19.



Per coloro che vorranno approfondire i contenuti della mostra, oltre alla possibilità di usufruire dell'audioguida sarà organizzata, sabato alle 18.30, una visita guidata al costo di cinque euro oltre al biglietto d'ingresso all'esposizione (intero 10 euro, ridotto 8), su prenotazione al numero 0125.833811 o via email a prenotazioni@fortedibard.it.



L'esposizione è curata da Sandro Parmiggiani e ripercorre l'intera vita artistica di Antonio Ligabue, dalla fine degli Anni 20 al 1962. Le opere esposte sono 90, tra le quali circa 50 dipinti di particolare valore, con alcuni capolavori come "Caccia grossa", "Circo", "Tigre reale", "Leopardo con serpente" e "Autoritratto con spaventapasseri". Ci sono poi una ventina di sculture, disegni e incisioni, provenienti da collezioni private, da raccolte pubbliche e da fondazioni bancarie. La mostra, aperta lo scorso 29 ottobre, ha ottenuto un grande successo di pubblico conquistando oltre 23.000 visitatori; tutte le visite guidate programmate in occasione dell'ultimo mese di apertura hanno registrato il tutto esaurito.