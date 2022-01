“Albedo, dentro le tecnologie”: come hanno cambiato la settima arte

Negli ultimi due decenni, la produzione cinematografica è stata rivoluzionata dalle tecnologie digitali in ogni sua fase, con importanti conseguenze: di questo e di tutta l’evoluzione tecnologica nella settima arte parliamo con Alessandro Stevanon, regista, produttore e direttore della fotografia, nel nuovo appuntamento di “Albedo, dentro le tecnologie”, iniziativa collegata al progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent.



A moderare l’incontro sono Cristina D’Arienzo, responsabile di tutte le attività del progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent, e Paolo Ciambi, ideatore e coordinatore del progetto.





L’evento è in diretta streaming sulla pagina Facebook BiblIoT - robotica in biblioteca e Albedo - dentro le tecnologie nonché sul canale YouTube della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent. Chi segue l’incontro può scrivere nei commenti osservazioni e domande, alle quali si risponde in diretta.



Il progetto di robotica educativa della biblioteca Primo Levi di Saint-Vincent è finanziato dal Comune di Saint-Vincent con il contributo di Fondazione CRT e, nella fase di avvio, nel 2017, anche con il contributo del Rotary Club di Aosta.