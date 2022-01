Una pietra d’inciampo per Camillo Renzi, Commissario eroe

Il Ministero dell’Interno – Ufficio Relazioni Esterne - sta coordinando una serie di iniziative in favore dei Poliziotti che si opposero agli orrori del nazifascismo, anche a costo della vita, per salvare i perseguitati per motivi di razza, religione, convinzioni politiche.

Nell’ambito di tale iniziativa, si è deciso di aderire al progetto “Stolpersteine” (pietre d’inciampo) sia per gli ideali che l’hanno ispirato sia per l’alto valore simbolico che le “pietre d’inciampo” stanno assumendo in tutta Europa.

In questo virtuoso “percorso della memoria” è stato inserito anche il Commissario di P.S. Camillo Renzi, arrestato nell’agosto 1944 ad Aosta per la sua attività antinazista in favore di ebrei, partigiani e persone sottoposte a lavoro coatto e deportato nel lager di Dachau da cui non ha più fatto ritorno.

La posa della Pietra d’inciampo per il Commissario Renzi avverrà il 26/01/2022 alle ore 12 in Corso Battaglione Aosta (ingresso Questura).