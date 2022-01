Aosta: Vandali impazzano nel parcheggio pluripiano

Negli ultimi due mesi, nei parcheggi pluripiano De la Ville di via Primo maggio e dell'autostazione di via Georges Carrel si sono verificati alcuni atti vandalici: sono stati sfondati i parabrezza o i finestrini di alcune auto, per rubare spiccioli o piccoli oggetti presenti.

Per questo, la Lega ha presentato una mozione, nel Consiglio comunale di Aosta di oggi, per chiedere di posizionare telecamere all'interno o all'esterno delle strutture. "All'interno delle strutture pluripiano è presente la videosorveglianza. Nei casi di atti vandalici, le immagini sono state inviate alla polizia e alla polizia locale, ma il soggetto non è stato identificabile" ha spiegato l'assessore alla Mobilità, Loris Sartore. "All'esterno delle strutture è senz'altro possibile ipotizzare nuove telecamere.

Alcune sono già previste nella zona dell'autostazione e di piazza Manzetti", ha concluso Sartore. La mozione, presentata da Sylvie Spirli, è stata approvata all'unanimità con due piccole modifiche proposte da Sartore.