Aperte le iscrizioni a 2 nuovi corsi per disoccupati da parte di Progetto Formazione

Progetto Formazione propone 2 nuovi percorsi formativi, gratuiti e con indennità di frequenza, rivolti a disoccupati o persone in cerca di prima occupazione di età compresa tra i 25 e i 67 anni non compiuti e in possesso di licenza media.

Le iniziative hanno l’obiettivo di formare personale in settori lavorativi ancora alla ricerca di personale come quello degli Operatori CAAF, all’interno dei centri di assistenza fiscale autorizzati del territorio, o di figure sempre richieste come il pizzaiolo e il panettiere.

Corso: OPERATORE CAAF

Della durata complessiva di 400 ore il corso si svolgerà ad Aosta e per le esperienze di stage (200 ore) direttamente nei Centri Assistenza Fiscale Autorizzati (CAAF) regionali. L’obiettivo è quello di formare personale con un alto livello di specializzazione per lavorare nei CAAF, grazie anche alla collaborazione di docenti tecnici appartenenti ai centri di assistenza fiscale delle principali organizzazioni sindacali regionali (CGIL, CISL, UIL, SAVT).

L’Operatore CAAF è la figura professionale che si occupa di fornire l'assistenza fiscale a dipendenti e pensionati, dunque si tratta di un professionista che offre un servizio fiscale alle persone fisiche, andando a interfacciarsi con l'amministrazione finanziaria nel suo complesso (ISEE, Dichiarazione dei redditi).

Corso: PIZZA E LIEVITATI

La finalità del progetto è quella di fornire una formazione laboratoriale e di stage per l’apprendimento delle tecniche per la preparazione e la realizzazione della pizza e dei lievitati salati. Questa figura può trovare facilmente lavoro in diversi contesti lavorativi come pizzerie, panetterie, focaccerie, pizze al taglio.

Il corso di 400 ore è suddiviso in 180 ore di attività pratica di laboratorio e 220 ore di stage presso pizzerie, focaccerie e panetterie del territorio regionale e permetterà ai destinatari di conoscere tutte le tecniche relative alla panificazione o realizzazione di impasti per la pizza (napoletana, pinsa,..etc).

Per tutti e due i percorsi, che partiranno nel mese di marzo, le iscrizioni sono aperte dal 25 gennaio fino al 18 febbraio. Le domande di iscrizione potranno essere presentate via mail all’indirizzo iscrizionifse@<wbr></wbr>progettoformazione.org o direttamente presso le sedi di Progetto Formazione (Pollein, Châtillon). Per informazioni visitare il sito www.progettoformazione.org, i social (Facebook e Istagram) o telefonare al 378/3031235.