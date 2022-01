Saint-Christophe: Jeudi de Culture: Giornata della memoria

La Biblioteca comunale organizza per giovedì 27 Gennaio, in occasione della Giornata della memoria, sulla pagina facebook Biblioteca Saint-Christophe, con la presentazione del volume “Passaggi – ebrei in Valle d’Aosta” di Paolo Momigliano Levi che dialogherà con Cristina Viglino, a seguire "Ebrei in Valle d'Aosta, antisemitismo, Israele e novecento" con Roberto Mirteto e Marco Gheller.