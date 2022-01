Consiglieri chiamati ad esaminare l'iniziativa per l'istituzione dell'Osservatorio sulla legalità e sulla criminalità organizzata

L’ordine del giorno del Consiglio regionale, convocato in via ordinaria il 26 e 27 gennaio, è stato integrato da una proposta di legge e due interrogazioni a risposta immediata: i consiglieri saranno infatti chiamati ad esaminare l'iniziativa legislativa per l'istituzione dell'Osservatorio permanente sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di tipo mafioso, depositata dai componenti l'Ufficio di presidenza Alberto Bertin, Corrado Jordan, Aurelio Marguerettaz, Paolo Sammaritani e Luca Distort, su cui la prima Commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione di giovedì 20 gennaio scorso.



Saranno anche trattati due question time: il primo, del gruppo Lega Vallée d'Aoste, per una richiesta di chiarimenti in merito ad alcune dichiarazioni apparse sui social media; il secondo, presentato dal Consigliere Baccega del gruppo Misto, chiede conto delle azioni per il potenziamento della medicina territoriale durante la quarta ondata della pandemia da Covid. Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 44 oggetti.



Vista la situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'adunanza consiliare non è aperta al pubblico, ma è trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 13 del digitale terrestre). La tribuna stampa è accessibile ai giornalisti accreditati presso il Consiglio e muniti di Certificazione verde Covid-19 nel numero massimo consentito e con la stretta osservanza delle disposizioni di contenimento del contagio (uso della mascherina, igienizzazione delle mani, distanziamento, divieto di assembramento). Scrivere a ustampa@consiglio.vda.it per comunicare l'intenzione di seguire i lavori.