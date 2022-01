Sindacati pronti alla mobilitazione se non arrivano risposte dal JB Festaz

FP CGIL, CISL FP e UILFPl esprimono una forte preoccupazione in merito alla riorganizzazione partita il 1° gennaio all'interno della Casa di Riposo JB Festaz, che nello specifico vede una riduzione di 5 operatori socio-sanitari. Questa scelta politico sindacale comporta per i lavoratori turnazioni e carichi di lavoro pesantissimi.

Il caso "JB Festaz" non è nuovo alle forze sindacali. In più occasioni i Sindacati hanno sollecitato un intervento concreto da parte dell'Assessorato regionale della Sanità e Politiche Sociali, ma senza ottenere risposte che poi si tramutassero in azioni concrete.

È bene porre l'attenzione, così come abbiamo ribadito all'Assessore alla Sanità che tale scelta in un periodo di pandemia a causa del COVID-19 era inopportuna, ma al contrario si sarebbe dovuto investire per garantire un maggiore servizio all'utenza.

I FATTI

Abbiamo chiesto e ottenuto un incontro dalla Regione giovedì 20 gennaio ( con il presidente Erik Lavevaz e l’assessore Roberto Barmasse). Abbiamo ribadito la necessità di un intervento finanziario per sanare la situazione. È inaccettabile che nel turno notturno ci siano solamente 2 oss per 60 utenti divisi su 3 piani diversi. È una questione di sicurezza per gli ospiti della struttura e va da sé che si ripercuota sulla qualità dell’assistenza, nonostante gli Oss facciano il possibile per far quadrare tutto”. Per i sindacati la risposta della Regione è stata laconica: “Ci è stato risposto che il contributo annuale a partire dal 2020 è stato di 1 milione 250 mila euro e che è stato ritenuto congruo in linea a ciò che viene dato alle Unités per la gestione delle microcomunità sul territorio. Una risposta a nostro avviso non condivisa.

La Casa di riposo è una struttura, che racchiude nel proprio interno, diversi nuclei socio-assistenziali convenzionati con la Pubblica Amministrazione (AUSL e RAVA) e da sempre garantisce un servizio infermieristico attivo su 24 ore, oltre ad avere figure importanti come fisioterapista ed educatori professionali.

Purtroppo negli ultimi anni i contributi regionali destinati a questo servizio rivolto agli anziani, disabili e malati terminali si è drasticamente ridotto.

La pandemia ha indubbiamente fatto lievitare i costi di gestione, soprattutto le spese del personale, ma ricordiamo l’eccellente lavoro svolto dagli operatori durante la prima ondata, nella quale il Jb Festaz aveva svolto un ottimo contenimento dei contagi, grazie anche all’allestimento interno di un “reparto Covid".

Ricordiamo, inoltre, che per i dipendenti del Jb Festaz non è stata prevista nessuna indenità Covid. Il Governo regionale con la legge 8/2020 aveva stabilito un’indennità per il personale delle strutture socio-assistenziali delle Unités des Communes e del Comune di Aosta, dimenticandosi completamente del personale del Jb Festaz. Fatto quest’ultimo molto grave e più volte “denunciato” da noi”.

In conclusione: “Riteniamo che sia necessario mettere mano alla questione del calcolo dei minutaggi : i 120 minuti di assistenza stabiliti con delibere molto datate non sono assolutamente attuali e corrispondenti alla situazione attuale degli ospiti.

PRONTI A PROMUOVERE UNA MOBILITAZIONE TRA I LAVORATORI

FP CGIL, CISL FP e UIL FPL ritengono che le ragioni economiche volte a giustificare una riorganizzazione dei servizi del JB Festaz, così peraltro come tutte le strutture che garantiscono un servizio socio-sanitario, non possa essere condivisa, in quanto riteniamo fondamentale erogare servizi destinati alla persona in uno stato civile essenziale così come è essenziale garantire un giusto rispetto ed equilibrio dei carichi di lavoro per i dipendenti.

Pertanto se non dovessero arrivare risposte da parte della politica e della Dirigenza valuteremo di promuovere una mobilitazione tra i lavoratori che operano al JB Festaz.