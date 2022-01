Berlusconi stoppa la sua corsa al Quirinale

Berlusconi rinuncia, in nome della ricerca dell'unità del Paese, alla candidatura per il Quirinale. E' quanto si apprende dal vertice del centrodestra. Faremo proposta condivisa del centrodestra all'altezza - è la linea di Berlusconi - in grado di avere il massimo consenso possibile. Ma è un fine settimana di incontri, domenica nuovo incontro tra Letta, Conte e Speranza. Sul tavolo, finora, sono tre le ipotesi più accreditate: Mario Draghi, i cui destini però si intrecciano con quelli del governo; un Mattarella bis e il nome di Pier Ferdinando Casini. Dopo la bufera su Fraccaro, invece, il M5s precisa, attraverso le parole del deputato Sergio Battelli, che "è solo Conte ad avere il mandato di trattare".

"Sono davvero grato, dal profondo del cuore, alle molte migliaia di italiane e italiani che, in questi giorni, mi hanno manifestato affetto, sostegno e incoraggiamento da quando il mio nome è stato indicato per la Presidenza della Repubblica", ha scrittoì Silvio Berlusconi in una nota.

"Sono grato in particolare alle forze politiche del centro-destra che hanno voluto formulare la mia candidatura, ai tanti parlamentari di tutti gli schieramenti che hanno espresso il loro appoggio e il loro consenso, agli importanti esponenti politici stranieri, in particolare ai vertici del Partito Popolare Europeo, che si sono pronunciati a favore di questa proposta", afferma l'ex premier.