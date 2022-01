Rinviato a domenica 27 marzo 2022 lo spettacolo Rimbamband, Manicomic

L’Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio comunica che lo spettacolo Rimbamband, Manicomic, organizzato nell’ambito della Saison Culturelle Spectacle 2021/2022 e previsto per sabato 22 gennaio 2022, in conseguenza della comunicazione della sospensione del tour della band a causa dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, è rinviato a domenica 27 marzo 2022, alle ore 20.30, al Teatro Splendor di Aosta

I biglietti venduti per la data del 22 gennaio rimangono validi per la data del 27 marzo 2022; i possessori di questi biglietti potranno eventualmente richiederne il rimborso entro il 26 febbraio 2022. Il rimborso dovrà essere richiesto sul sito Ticketone.it se acquistati on line, oppure presso il punto vendita presso il Museo Archeologico Regionale, dove sono stati acquistati.

Punto vendita

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE, Piazza Roncas 12, Aosta

Dal lunedì al sabato, dalle ore 13.30 alle ore 18.30

Telefono 0165 32778

Sito internet www.regione.vda.it e-mail saison@regione.vda.it

