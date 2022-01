Nuovo Sistema Informativo Alloggiati Web per le strutture ricettive

Lo scorso 14 ottobre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dell’Interno con modifiche e integrazioni al decreto del 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”Il sistema informativo “Alloggiati Web” adeguato alle nuove prescrizioni, oltre alla nuova veste grafica presenta delle novità in materia di accesso e di utilizzo del portale, trasmissione dati e sicurezza; tra le novità più rilevanti, si segnalano le nuove regole sui soggiorni non superiori a 24 ore, relativamente ai quali la comunicazione delle generalità delle persone alloggiate dovrà pervenire alla Questura entro 6 ore dall’arrivo.

Le strutture già in possesso di credenziali potranno continuare ad utilizzare le stesse fino alla naturale scadenza del certificato digitale oppure passare alla nuova modalità di autenticazione al servizio.

Sul portale Alloggiati Web (https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/) sono disponibili i manuali tecnici ed è possibile consultare le F.A.Q.

Per richiedere le credenziali o segnalare problematiche funzionali è possibile telefonare al nr. 0165/279478, da lunedì a venerdì, con orario 10-12.