LA RÉFLEXION DU JOUR! Du Claudio Vicari

Bonsoir à tous!

Je voulais faire une réflexion que j'ai partagé aujourd'hui en compagnie d'un mon vieil ami et je pense aux deux grands électeurs autonomistes qui dans quelques jours seront appelés à voter le président de la République Italienne.

Jusqu'à aujourd'hui pas une prise de position sur l'immoralité et l'opportunité de proposer la candidature de Berlusconi.

Je pense une honte, compte tenu que même la députée Tripodi a pris une position. Surtout que cette candidature est proposée de la droite, qui maintenant aussi au conseil de la Vallée est à l'opposition.

Nous sommes, la Vallée d'Aoste, tombés dans un abîme sans retour et je pense que c'est la règle pour rester dans une position de convenance, règle démochretienne qui nous a rendu dans ces derniers décennies un peuple de serviteur et non plus digne de porter le nom de Valdôtains.

Pour P.A.S. Monsieur Claudio Vicari