Fipe sollecita agevolazioni dehors

Introdurre della agevolazioni sui dehors di bar e ristoranti per per garantire le consumazioni all'esterno. Anche la Confcommercio Fipe della Valle d'Aosta si unisce alla richiesta avanzata oggi dal direttore nazionale dell'associazione, Roberto Calugi, durante le audizioni in commissione Bilancio della Camera dei deputati, in vista dell'approvazione del decreto Milleproroghe. "I dehors non sono un aspetto da trascurare", afferma Graziano Dominidiato, presidente della Confcommercio Fipe Vda, perchè "per la maggior parte dei pubblici esercizi e ristoranti rappresentano una vera e propria risorsa per l'attività stessa".



Per questo, "riuscire ad ottenere delle agevolazioni sia a livello di costi che di semplificazioni per le autorizzazioni- conclude Dominidiato- rappresenterebbe per la categoria una piccola nota positiva rispetto all'attuale complicato panorama in cui convivono ormai da tempo".