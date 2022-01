Aosta: Entro fine mese al via tavolo Marché Vert Noël 2022-2023

Ancora qualche giorno e poi l’assessore al Commercio e Turismo del Comune di Aosta, Alina Sapinet, aprirà il libro del Marché Vert Noël e farà leggere a tutti dati, flussi, partecipazioni.

Un bel gruppo di espositori hanno presentato all’assessora suggestioni, lamentazioni, suggerimenti e ipotesi di lavoro tutte incentrate sulla soddisfazione per l’andamento. Da quanto è trapelato dall’incontro riservato si è trattato di faccia a faccia costruttivo aperto alla disponibilità, al confronto e alla collaborazione.

Alina Sapinet

L’amministrazione comunale ci tiene a ringraziare di cuore tutti coloro che hanno reso possibile questo l’evento, che ha riempito di persone e di gioia le strade di Aosta, creando un’atmosfera natalizia davvero positiva. È stato davvero bello vedere tanta gente per la maggior parte con la mascherina.

C’è da essere orgogliosi come aostani e valdostani che l’evento abbia avuto successo. Per molti espositori è stato l’evento della ripresa, in cui finalmente si è respirato un po’ di ottimismo.

Entro fine mese Alina Sapinet conta di poter incontrare le associazioni di categoria per iniziare la programmazione di eventi eventi e progettare Marché Vert Noël 2022/2023.