Nuova ordinanza del Presidente della Regione di proroga del divieto di uscita per gli utenti delle Rsa

Sulla base di una richiesta pervenuta dal Dipartimento Sanità e Salute, in considerazione della situazione epidemiologica Covid-19, vengono prorogate le misure già previste da una precedente ordinanza e in particolare sono vietate fino al prossimo 15 febbraio le uscite degli utenti dalle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate insistenti sul territorio regionale, salvo i casi di uscite per motivi sanitari e per le attività di cui ai piani terapeutici e riabilitativi individualizzati.

