Quattro zampe piemontesi in cerca di focolare amorevole

Cerca casa presso umani amorevoli e consapevoli, il tenerissimo Axel di Torre Pellice (To): simpatico meticcio di taglia medio\piccola, otto mesi, microchippato e vaccinato, sano e vivace. Compagno ideale per umani che amino camminare e giocare con lui e abbiano tempo e spazio da dedicargli. Coccolone e giocherellone. Chiedete di lui a Max: cell.334 9572669, anche whatsapp.

Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta (To).