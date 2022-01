Quasi 6mila valdostani in isolamento domiciliare

Un nuovo decesso per Covid-19, ma anche 172 positivi e 207 guariti. Questi i dati relativi all'andamento della pandemia, registrati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta e riportati nel bollettino diffuso dalla Regione. Gli attuali positivi scendono a 5.996, di cui 5.919 si trovano in isolamento domiciliare e 77, uno in più di ieri, sono ricoverati all'ospedale Parini di Aosta. Stabili a otto, lo stesso dato della giornata precedente, i ricoveri in Terapia intensiva, mentre salgono a 69 i pazienti positivi nei reparti ordinari. In calo rispetto ai giorni precedenti, essendo ieri domenica, il numero di tamponi effettuati: sono stati 1.957.

Sospese le visite per le patenti di guida

Sospese causa Covid-19, in Valle d'Aosta, le visite per le patenti di guida. Lo comunica l'Usl della Valle d'Aosta in una nota. I cittadini già prenotati per la visita della commissione medica locale patenti di guida, fa sapere l'azienda sanitaria, saranno ricontattati dalla segreteria della Medicina legale per fissare un nuovo appuntamento.

Intanto, come stabilito da una circolare firmata dal ministero delle Infrastrutture, gli automobilisti che hanno la patente in scadenza entro il 31 marzo, potranno comunque circolare sul territorio nazionale fino al 29 giugno 2022.

In Italia 83.403 nuovi casi e 287 morti Sono 83.403 i nuovi casi di Covid in Italia (ieri sono stati 149.512, qui il bollettino). Sale così ad almeno 8.790.302 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi odierni sono 287 (ieri sono stati 248), per un totale di 141.391 vittime da febbraio 2020.

Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 6.016.954 e 79.207 quelle che sono diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 120.609). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 2.555.278, pari a +6421 rispetto a ieri (+78.010 il giorno prima). Di questi, 2.534.333 sono in isolamento domiciliare.