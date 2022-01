GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

QUESTI I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI COMUNICATI DALL'UFFICIO STAMPA

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO

Il Governo regionale ha approvato la concessione, in conto capitale e in istruttoria automatica, di contributi a favore di tre imprese industriali e di tre imprese artigiane.

La Giunta regionale ha approvato il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività degli impianti di risalita in zona arancione o rossa.

BENI CULTURALI, TURISMO, SPORT E COMMERCIO

Il Governo regionale ha approvato il piano operativo annuale (POA) per l’anno 2022 dell’Office régional du tourisme – Ufficio regionale del turismo predisposto dal Direttore generale dell’Office régional du tourisme, di concerto con l’Assessorato beni culturali, turismo sport e commercio. Al finanziamento e all’attuazione del POA medesimo provvederà l’Ente Office attraverso il proprio bilancio di previsione. L’atto sarà trasmesso al Consiglio permanente degli enti locali per l’espressione del parere previsto.

FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

L’Esecutivo regionale ha approvato il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 della convenzione disciplinante le funzioni della stazione unica appaltante per la Regione Valle d’Aosta (SUA VdA) nei contratti di lavori e servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e disciplinante i rapporti tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta - Stazione Unica Appaltante regionale e l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA).

Il Governo regionale ha concesso al Consorzio di miglioramento fondiario di Roisan la derivazione d’acqua dalle sorgenti Berrio-Nemo, dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, ad uso irriguo e per abbeveraggio del bestiame. Ha, inoltre, approvato la regolarizzazione del prelievo nel periodo antecedente l’adozione della delibera.