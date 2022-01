Torna la musica dal vivo in Val d'Aosta: concerto Jazz con Luigi Tessarollo Trio

Nonostante le grosse difficoltà del periodo storico che si sta vivendo vivendo il 29 gennaio torna la musica dal vivo in Val d'Aosta: Luigi Tessarollo, figura di spicco del panorama jazz italiano con la sua chitarra e in compagnia dei due giovani talenti Cesare Mecca alla tromba e Paul Zogno al basso saranno in concerto al Bistrot Ramet di Challand-Saint-Victor per un concerto di grande jazz all'insegna dei migliori standard di questa musica accattivante.