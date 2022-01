Gressan: muore 36enne perdendo il controllo dell’auto che si ribalta

Una donna di 36 anni residente in Valle d'Aosta ha perso la vita attorno a mezzanotte e mezza in un incidente avvenuto a Gressan: Sara Zema, conosciuta per aver lavorato nella zona come barista, stava viaggiando da sola quando ha perso il controllo dell'auto in località Taxel, il mezzo s'è ribaltato e la donna è morta sul colpo; sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il gruppo taglio, il 118 e la polizia per i rilievi dell'incidente necessari alla ricostruzione dell'accaduto.