Spettacoli per bambini, musica e sport: un week end all’insegna della scelta per grandi e piccini

La rassegna “Enfant Theatre” si conclude questo sabato con la storia di un piccolo gufo. Bubu è un piccolo gufo che, contrariamente alla sua natura, teme il buio. Grazie all’incoraggiamento della mamma e dei personaggi che incontrerà nelle sue passeggiate nel bosco, scoprirà le mille sfumature del buio e a non avere più paura di essere ciò che effettivamente è: un uccello della notte. Bubu scoprirà che il buio non è solo nero come appare, ma è abbagliante, divertente, affascinante, gentile e, sotto la luce della luna, ormai “cresciuto”, riuscirà ad alzarsi in volo.

La paura del buio diventa qui metafora dei nostri timori più profondi, e che, attraverso la conoscenza e l’esplorazione di noi stessi, possiamo superare, imparando cose nuove e scoprendo risorse che non sapevamo di avere. Lo spettacolo finale della rassegna per bambini è programmato per sabato 22 gennaio a partire dalle ore 15:00

E sempre per sabato 22 gennaio ma a partire dalle ore 20.30 è l’appuntamento con Colori Sonori un festival che dopo un lungo periodo di gradazioni di grigio affrescherà nuovamente la splendida cornice del Salone Ducale (e non solo) del Comune di Aosta gettando nuove e diverse tinte di colori, colori sonori.

Un ricco e vario programma che spazierà dalla musica per orchestra di fiati, a quella per formazioni cameristiche, fino ad un finale omaggio rivolto ai cittadini più piccoli che coinvolgerà l’arte cinematografica, il teatro e la performance musicale. Per partecipare è gradita la prenotazione tramite mail, whatsapp o sms ai seguenti recapiti: colorisonori@bandamusicaleaosta.it, n +39 342 619 6792, www.bandamusicaleaosta.it*

E terminiamo la rassegna eventi passando dagli spettacoli allo sport. Sabato e domenica 22 e 23 gennaio 2002 alla partenza degli impianti di risalita di La Thuile sarà possibile provare in anteprima la migliore attrezzatura da sci delle marche più prestigiose e scegliere la dotazione per la prossima stagione invernale.

Torna infatti a La Thuile lo ski test del Tour delle Alpi, un mini villaggio gonfiabile alla partenza impianti a disposizione di tutti gli sciatori dove potrai testare gli sci del prossimo inverno; una prova completamente gratuita, che aiuta chi vuole aggiornare i suoi attrezzi ad effettuare una scelta più consapevole.

