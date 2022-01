Operatore Servizi albergieri nuova opportunità occupazionale

Con l’epifania e la ripresa della scuola si è concluso il primo periodo festivo di questo inverno 2021/22 e, tra le enormi difficoltà provocate dalla pandemia, ne è scaturita una ormai ricorrente da qualche anno: trovare personale qualificato nella gestione dei servizi alberghieri.

“Come emerge infatti da quanto raccolto dai nostri associati – spiega il presidente dell’ADAVA Filippo Gérard – pressoché tutte le strutture alberghiere hanno fatto fatica nel trovare addetti alla pulizia, al riordino e alla manutenzione delle camere, dei bagni, oltre che all’allestimento dei servizi di colazione e lavanderia sia negli alberghi che nei B&B”.

Per ovviare a questa carenza di personale, insieme alla società Progetto formazione, abbiamo organizzato un corso di formazione denominato “OPERATORE SERVIZI ALBERGHIERI DI HOUSEKEEPING”, della durata di 820 ore con esame di qualifica professionale finale.

Le lezioni si svolgeranno a partire dal mese di marzo ad Aosta per la parte teorica e in alberghi e strutture ricettive del territorio regionale per le esperienze di stage (400 ore).

“Per qualificare i nostri corsisti – spiega Sarah Magri coordinatrice dell’iniziativa – abbiamo puntato su un corpo docenti di tutto rilievo: Margherita Zambuco presidente dell’Associazione Italiana Housekeeping, che rappresenta l’associazione di riferimento per la figura professionale della housekeeper di Albergo; Bruna Elsayed, Housekeeping Manager dell’Ambasciatori Palace InterContinental Rome, Mariarosaria Cicerone Executive Housekeeper Manager che ha appena terminato l'apertura di un incantevole struttura, il Borgo S.Andrea Hotel a 5 stelle, nel cuore della Costiera Amalfitana,; Laura Diana Housekeeper Manager ShadirGroup Hospitality Holding di Roma; Sandra Consiglio esperta in valutazione delle competenze nell’Hostellerie di Governanti e Cameriere ai piani, nonché Corporate Director of Housekeeper all’interno di Hotel 5 stelle lusso da oltre 25 anni”.

Le domande di iscrizione potranno essere presentate entro il 26 gennaio via mail all’indirizzo iscrizionifse@<wbr></wbr>progettoformazione.org o direttamente presso le sedi di Progetto Formazione (Pollein, Châtillon).

Per informazioni visitare il sito www.progettoformazione.<wbr></wbr>org o telefonare al 3783031235.