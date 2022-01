ENFANTHÉÂTRE: Bibò Teatro presenta « BUIOBU' »

Bubu è un piccolo gufo che, contrariamente alla sua natura, teme il buio.

Grazie all’incoraggiamento della mamma e dei personaggi che incontrerà nelle

sue passeggiate nel bosco, scoprirà le mille sfumature del buio e a non avere più

paura di essere ciò che effettivamente è: un uccello della notte. Bubu scoprirà

che il buio non è solo nero come appare, ma è abbagliante, divertente,

affascinante, gentile e, sotto la luce della luna, ormai “cresciuto”, riuscirà ad

alzarsi in volo.

La paura del buio diventa qui metafora dei nostri timori più profondi, e che,

attraverso la conoscenza e l’esplorazione di noi stessi, possiamo superare,

imparando cose nuove e scoprendo risorse che non sapevamo di avere

Primo Premio “Che Cosa Sono Le Nuvole” Lucca Teatro Festival 2019.

Di e con Alessia Candido e Giulia Nicolosi Scene e costumi Eliana Borgonovo

Disegno luci Cristiano Cramerotti Elaborazioni musicali Riccardo Anfossi

Realizzazione origami Emma Frigerio Organizzazione Paola A. Binetti

Liberamente tratto da “Il gufo che aveva paura del buio” di Jill Tomlinson.