Courmayeur: In biblioteca con delitto

Alle ore 21 la biblioteca si veste di mistero. In Biblioteca con delitto è sia un gioco di ruolo che teatrale. Si svolge all’interno della biblioteca e prevede dagli otto ai dieci giocatori che riceveranno indicazioni sul dove e quando si svolgerà l’azione, una sorta di canovaccio sulla situazione nella quale si muoveranno durante la serata, e sul personaggio che andranno a interpretare e al quale daranno vita. Avranno un obbiettivo da raggiungere e alcuni oggetti particolari. Un Master seguirà e indirizzerà il gioco facendo in modo che nessuno dei partecipanti si perda o sprechi le sue possibilità. La trama è stata scritta appositamente per la biblioteca di Courmayeur, la trama gialla e carica di misteri e le verità nascoste si ricomporranno alla fine della serata, quando ognuno svelerà il proprio ruolo e i propri secondi fini.

Per info e prenotazioni: 0165 831351 - biblioteca@comune.courmayeur.ao.it