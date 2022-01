Questionario aumento costi energia 2022

Oltre al perdurare della pandemia da Covid–19, negli ultimi mesi la repentina crescita dei prezzi delle materie prime e dell’energia sta determinando una ripresa dell’inflazione. In particolare, l’impennata della bolletta energetica è un fenomeno difficile da contrastare per un Paese importatore netto di energia ma che può produrre effetti non trascurabili sulle attività economiche.

Alla luce di queste considerazioni CNA Nazionale ha predisposto un breve questionario, con l’intento di raccogliere l’opinione degli artigiani, degli imprenditori e dei professionisti e di suggerire le azioni più efficaci al decisore politico.

Per dare forza all’azione di rappresentanza della Confederazione e sostanziare al meglio le esigenze dell’artigianato e delle piccole imprese nelle sedi istituzionali, invitiamo tutte le imprese a rispondere al questionario raggiungibile tramite il link https://it.surveymonkey.com/r/CARO–ENERGIA per raccogliere quante più informazioni possibili.