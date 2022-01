Ad Aosta Michele Peloso presenta il suo primo romanzo breve 'L'ombra del piano di mezzo'

Di professione è infermiere, ma con la pandemia ha scoperto che anche la scrittura gli si addice bene: Michele Peloso, genovese di nascita e valdostano d'adozione, presenterà domani 15 gennaio, in due turni, alle 18 e alle 18.30, nella libreria Briviodue di piazza Chanoux ad Aosta, il suo primo romanzo breve, dal titolo "L'ombra del piano di mezzo". Introspettivo, onirico, a tratti convulso, allucinato ma emotivamente ricercato e viscerale, il libro è stato concepito in piena pandemia e pubblicato a dicembre dalle Edizioni della Goccia.



Pagina dopo pagina, la sua protagonista, Ombra, racconta in prima persona la decostruzione di una vita comoda e pulita, per tornare sui suoi passi nel tentativo di trovare nuovo slancio, essere una persona nuova con una nuova storia da raccontare. L'incontro sarà moderato dal giornalista Luca Ventrice.



Per partecipare all'evento è necessario prenotarsi online entro le 15 di domani. Visto l'alto numero di prenotazioni già ricevute, fanno sapere gli organizzatori, la presentazione avverrà su due turni, alle 18 e alle 18.30. Solamente gli iscritti che saranno spostati al secondo turno riceveranno una mail con il cambio di orario. Obbligatori mascherina Ffp2 e green pass rafforzato.