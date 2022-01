Il Presidente del Consiglio Bertin al Coordinamento delle Speciali

Il Presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, Alberto Bertin, ha partecipato oggi, venerdì 14 gennaio 2022, a Trento, nella sede del Consiglio regionale del Trentino Alto-Adige, alla riunione del Coordinamento delle Assemblee legislative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.

«Una riunione importante che consolida la collaborazione comune su argomenti di attualità e di rilievo per le nostre Autonomie speciali - dice il Presidente Alberto Bertin -. I temi affrontati hanno riguardato in particolare la necessità di rivedere le norme per l'elezione del Parlamento europeo al fine di garantire rappresentanza a tutti i territori, un maggior coinvolgimento delle nostre Assemblee legislative nell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza oltre che i tempi di approvazione delle norme di attuazione da parte del Governo e il lavoro comune ad una proposta di riforma costituzionale dei cinque Statuti speciali il più possibile condivisa.»