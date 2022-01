Vaccino obbligatorio per tutti. E va prorogata la cassa covid

La coesione è indispensabile se vogliamo davvero cambiare l’Italia. Il dialogo, il confronto ed una nuova concertazione sono gli strumenti più adeguati e moderni per far partecipare le persone alle scelte e al cambiamento. Per questo bisogna consolidare il confronto con il Governo con l’obiettivo di un grande Patto sociale sulle riforme economiche a partire dal fisco, dall’attuazione degli investimenti del Pnrr, da una nuova politica industriale sostenibile, dalla riforma del sistema pensionistico, dalle nuove politiche attive del lavoro e dalla tutela dei salari e delle pensioni. (…)