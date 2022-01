Doues: Incarico per progetto messa in sicurezza strada regionale

L’Assessorato delle Finanze, Innovazione, Opere pubbliche e Territorio comunica l’affidamento del servizio di progettazione definitiva dei lavori di adeguamento della strada regionale 29, nel tratto tra il km. 3+300 e 3+450, nel comune di Doues.

Evidenziano l’Assessore Carlo Marzi e il Sindaco Franco Manes: - ”intendiamo intervenire per aumentare la sicurezza di un tratto della regionale che attualmente presenta criticità, attraverso l’adeguamento della larghezza della sede stradale e il ripristino di alcune opere di sostegno che si presentano degradate. L’intervento si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio, già in parte avviato, che prevede l’allargamento e l’ammodernamento della strada regionale”-.

I lavori consistono, principalmente, nella realizzazione di muri in pietrame e malta con opere per la regimazione delle acque meteoriche, oltre al rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso con la sostituzione delle barriere stradali esistenti.

L’acquisizione della progettazione esecutiva è prevista entro l’anno corrente e l’importo complessivo dell’intervento, inserito nel Programma regionale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023, è stimato nell’importo di circa 500.000,00 euro.