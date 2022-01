Attivato il reparto Covid-3, l’ospedale continua a garantire solo le prestazioni sanitarie urgenti

L’Azienda Usl informa che è stato attivato il reparto Covid-3, nel corso delle ultime ore sono infatti incrementati i pazienti Covid da ricoverare, i posti letto aperti in aggiunta sono dieci, incrementabili in caso di ulteriori necessità. L’apertura del reparto limita ulteriormente la disponibilità di posti letto per i pazienti non-Covid, in ospedale quindi continuano ad essere garantite solo le prestazioni urgenti.