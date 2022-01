Chiusura al traffico per modifiche temporanee alla circolazione in via Monte Vodice

Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione del verde è stata disposta la chiusura al traffico, anche pedonale, di via Monte Vodice ad Aosta, dall’intersezione con via Battisti al civico n. 7, in vigore giovedì prossimo 13 gennaio, dalle 8 alle 18.30; la chiusura interesserà anche l’uscita del parcheggio di via Monte Vodice recentemente aperto nell’ambito dei lavori per la nuova università.