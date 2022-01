Chiude per due giorni il parcheggio "Carrel" per l'installazione del nuovo sistema a barriere

Per consentire i lavori d'installazione del nuovo sistema a barriere, il parcheggio “Carrel”, adiacente all’autostazione, resterà chiuso a partire dal 17 gennaio al 19 (compreso) per i soli veicoli in entrata. L’uscita sarà sempre garantita. Salvo imprevisti il parcheggio riaprirà il 20 gennaio. Sempre a partire dal 20 gennaio gli abbonati al parcheggio potranno richiedere nella cassa presidiata la nuova tessera, e provvedere alla restituzione di quella vecchia comunque utilizzabile fino al 16.