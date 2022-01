Oggi mercoledì 12 gennaio saint Alfred

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

La Chiesa celebra Santa Margherita (Marguerite) Bourgeoys Fondatrice

Donna intrepida, Margherita (1620-1700) anticipò con il coraggio e la dedizione la nostra madre Cabrini, attraversando più volte l’Oceano per raggiungere il Canada e testimoniare il Vangelo con la carità operosa. Religiosa della congregazione di Notre-Dame, un giorno Margherita venne convocata dal governatore del Canada, in visita in Francia, che le propose di accompagnarlo nel Quebec, all’epoca colonia francese. Giunta nel nuovo mondo dopo un viaggio drammatico durato tre mesi, la giovane si mise all’opera per costruire una scuola per i figli dei coloni. Col trascorrere del tempo, però, si accorse che ben altre erano le esigenze cui era chiamata a rispondere. Ritornò allora in Francia, dove convinse alcune giovani a seguirla. Con il loro aiutò fondò un pensionato per giovani benestanti e una scuola di avviamento per le ragazze povere.

Nel 1670, Margherita è ancora una volta in Francia, dove viene ricevuta da Luigi XIV, il re sole. Ha bisogno di nuove vocazioni per poter annunciare il Vangelo ed aprire delle scuole anche tra gli indiani Irochesi. Il re volentieri concesse l’autorizzazione, ma il campo di apostolato delle suore sembrava non conoscere confini, estendendosi all’isola di Orléans e a tutta la zona intorno a Quebec. C’era poi il compito di far riconoscere dalle autorità religiose e civili la nuova congregazione. Ottenuta l’approvazione, suor Margherita si dimise da superiora, esortò le sorelle ad eleggere una nuova responsabile e a rimanere fedeli alla loro vocazione.Trascorse gli ultimi anni nell’infermeria svolgendo umili lavori, pregando ed esortando le consorelle alla carità e al rispetto della regola.

Morì il 12 gennaio del 1700.

