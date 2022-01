Aumentano i contagi: cosa pensano i no vax?

Continua a correre, anche con un numero di tamponi molto basso a causa della chiusura domenicale di molte farmacie e dei punti tamponi, il contagio da Covid-19 in Valle d'Aosta. Per la prima volta dall'inizio della pandemia, i positivi attuali sono oltre 5.000: precisamente 5.149. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati 450, i guariti 175. I tamponi refertati sono stati appena 819, circa un quarto rispetto alla media delle ultime giornate.



La situazione dei ricoveri all'ospedale regionale Umberto Parini è in lieve aumento: sono 52, uno in più della giornata precedente, dei quali 46 nei reparti ordinari (uno in più) e sei (stabili) in Terapia intensiva; non si sono registrati nuovi decessi. I numeri sono contenuti nel bollettino di aggiornamento quotidiano diffuso dalla Regione, sulla base dei dati dell'Usl elaborati dalla protezione civile.

Secondo il Corriere della sera è molto probabile che almeno 500 persone morte di Covid l’anno scorso si sarebbero salvate, se la campagna vaccinale non avesse incontrato lo zoccolo duro dei no-vax e degli esitanti in alcune regioni d’Italia. Ma mai come ora, ai primi bilanci demografici sul 2021, risultano evidenti gli effetti delle dosi nel proteggere la vita delle persone e i danni creati da chi diffonde dubbi in proposito.



Qualche giorno fa l’Istat ha pubblicato nella sua banca dati il conto dei decessi nel Paese nei primi undici mesi dell’anno scorso e in quadro che emerge è, per molti versi, diverso da quello del 2020