Katya Foletto designata Consigliera di parità dalla Giunta regionale

La Commissione giudicatrice - nominata dal Consiglio Politiche del Lavoro e composta da Carla Stefania Riccardi, Coordinatrice del Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione, in qualità di Presidente; Roberto Bertone, in rappresentanza della parte datoriale e Giulia Giovanna Stacchino, in rappresentanza della parte sindacale, - ha attribuito il giudizio migliore alla sua candidatura.

Prenderà servizio, sostituendo la Consigliera Laura Ottolenghi, a seguito di nomina con Decreto del Presidente della Regione.

Secondo quanto stabilito dall’articolo 15 della legge regionale n. 53/2009 la Consigliera svolge le seguenti funzioni:

- promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro e, in particolare, tutte quelle attribuitegli ai sensi del d.lgs. 198/2006 e della presente legge;

- referente dei comitati per le pari opportunità di cui all’articolo 4.

L'incarico dura per tutta la legislatura del Consiglio regionale.

“Ritengo che il ruolo di monitoraggio, promozione e sostegno alle pari opportunità della Consigliera regionale di parità sia strategico nella lotta a ogni forma di discriminazione basata sul genere. In continuità con il lavoro svolto da Laura Ottolenghi, che ringrazio a nome della Giunta regionale, mi felicito per la designazione di Katya Foletto a cui rivolgo i miei più vivi auguri di buon lavoro. Sono certo che la neo Consigliera darà un importante contributo per far crescere l’attenzione e la sensibilità della nostra comunità sulle politiche di genere, costruire insieme politiche virtuose e raggiungere obiettivi concreti”, dichiara l’Assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro Luigi Bertschy.

Consigliera di parità: il gruppo PCP augura un buon lavoro a Katya Foletto

Le Consigliere regionali di Progetto Civico Progressista, Chiara Minelli e Erika Guichardaz, porgono i più sinceri auguri di buon lavoro a Katya Foletto, nuova Consigliera di parità regionale.

«Katya Foletto è sicuramente una figura di grande competenza e professionalità - dicono le Consigliere -, che ha dimostrato attraverso il suo impegno, sia nell'attività sindacale sia in qualità di presidente di un'associazione femminile, di poter ben contribuire alla promozione e al controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, pari opportunità e non discriminazione. La Consigliera di parità ricopre un ruolo fondamentale in questa fase delicata, dove è evidente a tutti che appare indispensabile strutturare una strategia di intervento per contrastare le discriminazioni, ma soprattutto per incentivare le azioni positive.»

«Come abbiamo esplicitato durante la discussione sull'assestamento e sul bilancio - aggiungono -, avremmo preferito una modifica più coraggiosa della norma sulla nomina della Consigliera di parità al fine di dare nuovo impulso a tale ruolo, maggiori mezzi e risorse per operare adeguatamente. Auspichiamo comunque che questo si realizzi quanto prima e si arrivi, anche attraverso un maggiore coinvolgimento della società civile, ad una legge specifica che consideri le politiche antidiscriminatorie parte integrante delle politiche regionali.»