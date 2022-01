SIAMO IN ZONA GIALLA PER 15 GIORNI - TUTTE LE NOVITA'

Da oggi 10 gennaio e per un periodo di 15 giorni, la Valle d’Aosta è in zona gialla. A stabilirlo è l’Ordinanza del Ministro alla Salute, Roberto Speranza, firmata nel pomeriggio di oggi.

Nelle ultime settimane – dichiara il Presidente della Regione, Erik Lavevaz – anche in Valle d’Aosta i dati epidemiologici hanno avuto un incremento rapidissimo: l’impatto sull’ospedale è di nuovo importante, e i numeri ci hanno portato verso questo cambio di classificazione che era atteso ma che sostanzialmente non cambia molto le regole in vigore per tutti i cittadini valdostani. È fondamentale che in questo momento tutti rispettino le misure anticontagio affinché l’intera comunità possa beneficiare dell’attenzione del singolo.

I dati ospedalieri – continua Lavevaz – ci confermano come la grande maggioranza dei casi, che richiedono un intervento sanitario, riguardano persone non vaccinate. Occorre quindi continuare lo sforzo collettivo, andando verso un’immunizzazione che argina chiaramente i decorsi più gravi del contagio.

Cosa non si può fare in zona gialla: ci sono restrizioni per matrimoni, discoteche, negozi, palestre?

Dal 10 gennaio inoltre, in tutta Italia, indipendentemente dalla fascia di rischio il green pass rafforzato viene esteso a feste di matrimonio, alberghi, sagre, fiere, centri congressi, impianti sciistici di risalita, palestre, centri benessere e piscine anche all’aperto, centri culturali, ricreativi e sociali, trasporti pubblici locali e a lunga percorrenza. Le discoteche sono chiuse in discoteca fino al 31 gennaio 2022.

In zona gialla tutti i negozi restano aperti, ma tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio scatteranno nuove regole, comuni a tutte le fasce di rischio Covid. In particolare il green pass base servirà dal 20 gennaio 2022 per andare dal parrucchiere o dall’estetista e dal 1° febbraio anche per accedere negli uffici pubblici, postali e finanziari e per entrare entrare nei negozi che vendono beni non di prima necessità. Le eccezioni riguardano le attività che offrono servizi essenziali, come i supermercati, i negozi di alimentari e le farmacie.

Le limitazioni della zona gialla: obbligo di mascherina e regole 2022 per la ristorazione

In zona gialla è previsto l’obbligo di indossare sempre la mascherina. Il decreto Natale ha esteso questa regola anche alle regioni bianche. Questo significa che in zona gialla le mascherine vanno indossate sempre, sia al chiuso sia all’aperto, anche se si ha il green pass.

Pure in zona gialla valgono le regole sul super green pass, che è obbligatorio per la ristorazione (dal 10 gennaio 2022 anche per chi mangia nei ristoranti all’aperto o al bancone), per cinema, teatri, feste, stadi, eventi sportivi, musei e mostre andare a vedere spettacoli o partecipare a cerimonie pubbliche.