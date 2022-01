Circolazione in tilt nei pressi del drive in di Aosta

Dai pressi della Cidac al Pont Suaz la circolazione è pressocheè bloccata per l’anomalo flusso di automobilisti che si recano al drive in di Aosta per il tampone. Da oggi finite le feste, tutti hanno necessità dei tamponi per le normali attività

"Abbiamo terminato tutti i tamponi", si sono sentiti dire moltissimi valdostani da altrettante farmacie e centri privati dopo aver chiesto di poter effettuare un test. Ma problemi nell'effettuare i tamponi li stanno avendo, in queste ore, anche i pazienti positivi o in quarantena che devono capire se si sono negativi, e quindi possono festeggiare in compagnia il Natale, oppure sono ancora affetti da Covid.

POTENZIATO IL SERVIZIO INFOTAMPONI-INFOVACCINI

0165 546 222

Il servizio è attivo tutti i giorni: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00,

sabato e domenica dalle 9.00 alle 15.00

L’Azienda Usl comunica che il servizio Infotamponi-infovaccini è stato potenziato.

Questo permetterà, da oggi, di riattivare il turno pomeridiano.

Pertanto, il servizio – che risponde al numero 0165 546 222 – sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 20.00 e nelle giornate di sabato e domenica dalle ore 09.00 alle 15.00.