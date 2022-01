Ripartire dalla cultura e dalle esperienze: il modo giusto per affrontare il 2022

Gennaro Bellavista è un professore di filosofia in pensione, si diletta a esporre le sue teorie ai suoi amici. In particolare egli disingue l’umanità in “uomini d’amore” come i napoletani e in “uomini di libertà” come i milanesi.

Uno spettacolo teatrale diretto dall’allievo prediletto di Eduardo De Filippo, Geppy Gleijeses, il più giovane capocomico italiano, definito dalla critica “il migliore attore napoletano della sua generazione”. La piece verrà trasmessa il 12 e 13 gennaio 2022 nella rassegna della Saison Culturelle presso il Teatro Splendor.

E dal teatro passiamo alle esperienze di altro genere e modalità. Esperienza formativa gratuita di autosoccorso in valanga con la realtà virtuale. AVALANCHE VR è un’applicazione in 3d immersivo che prevede la finalizzazione di un percorso, primo nel genere a livello alpino, che mira alla formazione e all’educazione del grande pubblico e dei giovani sul tema della sicurezza e in particolare sul pericolo valanghe, per sviluppare una cultura consapevole e responsabile nella frequentazione della montagna. attività gratuita. Per partecipare a tale attività presso la Sal del Municipio di Cogne è necessario:

Massimo 20 persone

registrazione e iscrizione obbligatoria clicca qui

obbligo di Green Pass

VR AVALANCHE permette all’utente di vivere un’esperienza virtuale di sci in fuoripista tramite riprese video a 360° e la simulazione interattiva in realtà virtuale di un incidente in valanga con autosoccorso. Maggiori info al seguente link: http://www.fondazionemontagnasicura.org/avalanche-vr

E terminiamo la rubrica con il cinema. Cinque appuntamenti, ognuno dei quali si concentrerà su una diversa tematica sociale. Ogni serata si aprirà con una tavola rotonda alle 19.30, durante la quale interverranno diverse associazioni e realtà del territorio; alle 20.30 seguirà la proiezione di un film presentata da L’Ennesima Associazione sul Cinema; l’evento si concluderà alle 22 presso la Caffetteria della Cittadella dei Giovani con un rinfresco. Ecco il programma:

14.01 IMMIGRAZIONE E ACCOGLIENZA

04.02 DIRITTO ALL’INFANZIA

04.03 CONDIZIONE DELLA DONNA

01.04 ADOLESCENZA

29.04 FINE VITA

Prima del film, sarà proiettato un episodio della workcòmedy “La mia non è una vita da film” prodotta dalla Cittadella dei giovani con la regia di Fabio Réan, che racconta le disavventure dei giovani nel mondo del lavoro.

