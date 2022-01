ENFANTHÉÂTRE: Les 3 Plumes presente « LES MALHEURS DE LULU »

Lulu est un vieux loup qui erre dans les bois à la recherche d’une proie, mais il est trop vieux, il ne court plus assez vite, il n’est plus assez fort.

Sur son chemin, il rencontre une petite chèvre, puis un agneau, ensuite un coq, chaque fois il se régale à l’avance, mais chaque fois, c’est un échec de plus en plus cuisant. Il marche, il voyage, sans rien trouver à se mettre sous la dent, désespéré Lulu décide de rentrer chez lui pour se laisser mourir.

Exténué, il croise sur son chemin une toute petite proie, un dernier espoir? Mais il ne reconnait pas Voyou son doux ami écureuil. Que va-t-il se passer? Quelle est la morale de l’histoire ?

Que pour survivre, il faut gagner sa nourriture, parfois à regret, que la vie et la vieillesse sont dures, même pour les animaux, mais que l’amitié aide à vivre et la musique aussi!

Avec Claudine Chenuil, Dorothy Rollandin et Jean Pierre Jouglet Texte et mise en scène Jean Pierre Jouglet Production Cie Les 3 Plumes et Groupe Approches.