Trasmissioni Radio Rai e Rai TV fantasma

Il Tg3 del Lazio o del Friuli Venezia Giulia; i programmi Rai Uno Rai Due Rai Tre che si captano a macchia di leopardo. Tutto questo succede ai valdostani da quando ci hanno fregato con le nuove frequenze. Ci hanno fatto spendere una barcata di soldi per cambiare televisore quando era sufficiente fare una campagna incentrata sull’uso del decodificare il cui costa varia dai 30 ai 70 euro.

Che differenza dal precedente Switch-off dall’analogico a digitale! Allora i cittadini furono, dalla Regione, ampiamente informati e aiutati! Oggi totale assenza, tutto delegato lal centro che della nostra comunità poco importa.

Oggi per il nuovo Switch-off digitale terrestre la fregatura è stata megagallatica.

Altro che servizio pubblico! altro che potenziamento dell’informazione sul territorio. Ci fanno ascoltare il Tg del Lazio.

Sia gli utenti che i tecnici, sia i decisori che i politici erano e sono impreparati e i valdostani devono guardare quello che passa il convento. Per questo c’è chi ha scritto alla redazione: “Tutti parlano del ritardo per le reti francofone e della necessità di intervenire per il TG della VDA su Raitre, ma nessuno si è accorto che ci siamo persi anche le tre radio RAI... Noi sentivamo ogni mattina Prima pagina su Radio tre e ora siamo orfani...”

Tra segnali perduti, canali oscurati, disturbi e interferenze, i valdostani sono quasi tutti alle prese con i disagi sperimentati da mezza Italia, tanto da non poter più vedere spesso i programmi tv preferiti.

Da questa mattina alcuni programmi Rai sono sostituiti da una laconica scritta: ”Nessun segnale”. Grazie RAI