Simuler le sauvetage en avalanche en réalité virtuelle

Après un automne dans les écoles valdôtaines, on repart le mercredi 12 janvier à 20h30 à Cogne, qui accueillera la première rencontre de 2022, dans la salle du Conseil communal, à la mairie. Vr Avalanche est l'atelier de formation dédié à la sécurité en montagne, à travers l'utilisation de l'application en réalité virtuelle, développée par la Fondation Montagne Sûre de Courmayeur: à travers un casque 3d, l'utilisateur est projeté dans un contexte réaliste d'un incident en avalanche et est guidé, à travers l'utilisation virtuelle des instruments Artva, pelle et sonde, dans les opérations de secours de son compagnon d'excursion.



L'activité Vr Avalanche, née dans le cadre du Plan intégré thématique "Risk" dans le programme de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra 2014-2020, a pour but d'éduquer et de sensibiliser la population à l'importance de la connaissance des conditions météorologiques nivométéorologiques et de l'autosauvetage en avalanche.

L'inscription à l'événement est réservée à un maximum de 20 participants, qui devront s'inscrire en remplissant le formulaire en ligne au lien https://forms.gle/xUHqinohepYkcqGDA. Le certifica vert est requis pour accéder à la salle.