ÉVANGILE DE DIMANCHE: LE BAPTÊME N'EST PAS DE LA MAGIE, MAIS LA VIE DANS LE CHRIST JÉSUS

Nous concluons le temps de Noël avec le baptême du Seigneur. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser pour un baptême de conversion, alors qu'il est saint? Cette question est liée à celle que nous nous sommes posée du pourquoi Dieu s'est fait homme.

1. LE BAPTÊME EST LIÉ À L'INCARNATION

La première lecture du second livre d'Isaïe appelé "le livre de la consolation", sous une forme lyrique annonce l'imminente libération du peuple de Dieu. Dieu vient lui-même consoler tous les peuples de la terre. "La grâce de Dieu est venue pour le salut de tous les hommes". Pour réaliser ce projet d'amour, le Père a envoyé son fils dans le monde.

Saint Jean écrit avec justesse:" Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous". En Jésus-Christ, la gloire de Dieu se révèle dans l'humilité. C'est dans cette perspective qu'il accepte de s'immerger dans les eaux du jourdain pour entrer en solidarité avec l'humanité péchéresse qu'il vient sauver.

Dans le baptême du Seigneur, la lumière du Christ pénètre jusque dans les fibres infimes de la vie pour que rien ne reste sans être imbibé de sa grâce. Avec son incarnation, tout est christifié, tout est sacrement.

Le baptême de Jésus est pour notre rachat et notre purification, afin de faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire du bien.

2. LES EFFETS DU BAPTÊME

Dans un monde qui, au lieu de s'approcher de Dieu, tend au contraire soit à éloigner Dieu de la vie ou à s'éloigner de Dieu, nous observons chaque jour des personnes qui demandent de se faire débaptiser. Les questions qui motivent ce choix peuvent être formulées en ces termes: que sert le baptême? Quelle est la différence entre un baptisé et un non baptisé? Qu'est-ce que le chrétien fait plus que les autres? D'autres accusent les parents que le baptême leur a été imposé, et par conséquent, ils ne voulent pas subir ce qu'ils n'ont pas choisi.

Les interrogations que suscitent ce scepticisme aride et cet agnosticisme stérile sont inspirées par le caractère anthropologique de la religion, son caractère liturgique et rituel. Existe-t-il un homme vraiment libéré totalement de la religion? Quelle serait la vie sans langage rituel et symbolique? Quel serait le sens du sourire, du baiser, de l'échange de la rose entre les amoureux?

Jésus selon les paroles de saint Chrysostome, "est issu de nous et de notre substance humaine, il est né d'une Vierge. Mais nous ne comprenons pas comment ce prodige a pu se réaliser. Ne fatiguons pas à essayer de le découvrir, mais acceptons plutôt avec humilité ce que Dieu a révélé, sans scruter avec curiosité ce que Dieu nous tient caché".

Enfin, notre liberté de choix est tellement limitée que nous ne savons même pas choisir comme il convient, ce que nous voulons.

La vie chrétienne n'est pas donc une évasion dans un monde illusoir, mais une attente eschatologique de Dieu Amour.

3. LE BAPTÊME COMME MARTYR DANS LE QUOTIDIEN

Saint Paul écrit aux corinthiens cette parole qui synthétise la vie du chrétien par rapport au païen:" Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle; l'être ancien a disparu, un être nouveau est là"(2Co5,17). Les baptisés sont appelés par l'apôtre des gentils "des saints". Le baptême au-delà du ritualisme est la participation au baptême du Christ. Jésus interroge les fils de Zébédée qui voulaient des privilèges de siéger l'un à sa droite, l'autre à sa gauche: Êtes-vous prêts à subir mon baptême?

Jésus annonce à ses disciples sa passion en recourant au baptême. Il leur dit:"J'ai un baptême dans lequel je serai baptisé. Comme je suis angoissé jusqu'à ce qu'il soit accompli!"(Lc12,50).

Dans le de Jésus, l'humain devient chrétien et le chrétien devient humain. La morale chrétienne n'est pas fondée sur le dictamen de la conscience, mais sur l'imitation et la suite du Christ. Ainsi, par le baptême, le chrétien devient "sel de la terre et lumière du monde"(Mt5,13).

Prière pour la fidélité à notre baptême

Donne-nous Seigneur ton Esprit d'amour, ton Esprit de feu pour rester fermes à nos engagements baptismaux.

Sans toi nous ne pouvons rien faire.

Bénis-sois tu Seigneur. Amen.



Paix et joie dans le Seigneur.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.