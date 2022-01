Domani domenica 9 gennaio Baptême du Seigneur

Le Messager Valdotain ricorda Baptême du Seigneur

La Chiesa celebra Battesimo di Gesù

Il Battesimo per i cristiani può essere considerato come una "porta" che conduce alla santità, perché rende partecipi della vita di Dio. Quell'immersione nell'acqua del Giordano di Gesù è l'immagine dell'ingresso nel cuore di Dio, un Dio che condivide il percorso dell'umanità. Così nel sacramento del Battesimo viene resa evidente la possibilità data all'uomo di vincere il male e di scegliere la via del bene, il cammino che porta alla vita piena. Un cammino che si è realizzato pienamente in ognuno dei santi e dei beati ricordati dalla Chiesa: facendo spazio a Dio essi diventati dei ponti di riconciliazione tra il Signore e il mondo. La festa di oggi, quindi, può essere vista come un'altra delle tante "lezioni" sulla santità che l'anno liturgico offre ai credenti.

