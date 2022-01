Bandiera Verde Legambiente a Matteo Alberti

Per aver organizzato Ski Alp’Xperience, una iniziativa che dimostra la resilienza della montagna e apre una nuova strada nella fruizione slow della neve. La Bandiera Verde Legambiente è stata assegnata per la Valle d’Aosta a Matteo Albert.

SkiAlp’Xperience è un evento di scialpinismo ideato ed organizzato, nell’inverno tra febbraio e maggio 2021, ossia in piena pandemia, da Matteo Alberti, organizzatore di eventi outdoor, con il prezioso contributo e l’indispensabilesupporto della Proloco di Valgrisenche.

L’iniziativa ha avuto come protagonista lo scialpinismo e come scenario d’eccezione le belle cime della Valgrisenche,considerata un paradiso dagli amanti della neve fresca.

Sulle vette di 6 itinerari scialpinistici, tra i più classici, sono state posizionate delle targhette con il nome del percorso el’altitudine. I partecipanti, una volta saliti in cima, hanno scattato un selfie (abitudine già molto diffusa) insieme alla targhetta e hanno postato le foto sui propri profili Instagram con gli ashtag #skialpxperience e #visitvalgrisenche,compilando successivamente il modulo di iscrizione sul sito web della Proloco.

L’evento, unico nel suo genere, è stato molto apprezzato per diversi motivi: regolamento semplice e chiaro, la bellezza degli itinerari proposti da percorrere in completa autonomia durante tutta la stagione scialpinistica, l’assenza della competizione e del cronometro, la voglia di divertirsi in mezzo alla natura.

SkiAlp’Xperience ha portato la gente “comune” a scoprire e frequentare questi luoghi senza pretesa agonistica, solo“Sport e natura!”. L’idea di valorizzare il territorio attraverso la moda di postare le foto ha funzionato, tantissime le visualizzazioni e le condivisioni.

Innovativa è stata anche la formula dell’evento, niente assembramenti, nessuna data singola e fissa, iscrizione gratuita, libertà di percorrere gli itinerari proposti e “non tracciati”, alcuni ne hanno percorso uno solo, altri li hanno percorsi tutti e sei, nessuna classifica, tutti uguali!Formula ideale anche per il periodo pieno di divieti, limitazioni e restrizioni dovuti alla pandemia in corso, che ha visto cancellati quasi tutti gli eventi sportivi, oltre alla chiusura degli impianti di sci.

Visti i limiti imposti dalla pandemia, l’iniziativa ha coinvolto unicamente residenti in Valle d’Aosta, ma il successo e il gradimento della formula innovativa potrebbero stimolare eventi analoghi sul territorio regionale destinati anche aituristi. Già si intravvedono segnali in tal senso.

"I motivi che ci portano a premiare questa idea - spiega una nota - sono molteplici: la resilienza di una piccola comunità durante la pandemia, l’idea innovativa di un appassionato di montagna, capace di coniugare un approccio slow alla neve con ladiffusione dei social media; l’apertura e la disponibilità di una Pro Loco capitanata da giovani, che ha sposato una prospettiva originale e foriera di ulteriori sviluppi.

Augurandoci che SkiAlp’Xperience inauguri una nuova strada, attribuiamo convintamente la Bandiera Verde agli organizzatori".

ALCUNI DATIDURATA:

DAL 13/02/2021 AL 16/05/2021NR. 55 ISCRITTINR.

11024 PROFILI FB/INSTAGRAM RAGGIUNTINR.

102000 VISUALIZZAZIONI

266 FOLLOWERS FB + 162 FOLLOWERS IGPHOTO GALLERY NR. 12748 VISUALIZZAZIONI

https://www.prolocovalgrisenche.com/skialpxperience.asphttps://www.flickr.com/photos/skialpxperience/

Saranno presenti alla consegna il Sindaco di Rhêmes Notre Dame Firmino Thérisod, il Sindaco di Ollomont David Vevey, la Vicesindaco del Comune di Bionaz Daisy Barailler e l’Assessore al Turismo e allo Sport di La Salle Silvia Lugano: infatti l’edizione 2022 del fotocontest di sci alpinistico si allargherà su nuove vallate e per gli organizzatori sarà l’occasione per presentare l’evento imminente.