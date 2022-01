En VdA 10 cours de formation professionnelle après le collège

Accompagner les jeunes sortant du collège dans le choix de leur avenir professionnel. C'est l'objectif de la rencontre organisée ce mardi 11 janvier, à 18h, à la Citadella dei Giovani d'Aoste, par l'assessorat régional pour le Développement économique, dans le cadre de la campagne d'information "ProSkill - La Formazione chiamala futuro".

En vue des inscriptions, les dix parcours de l'Enseignement et de la Formation professionnelle (Iefp), qui dureront des trois aux quatre ans, actives pour l'année scolaire 2022/2023, seront présentés au cours de la soirée.

On pourra choisir entre: technicien en développement et gestion de produits et services numériques; opérateur électrique - installation et maintenance de systèmes électriques civils; opérateur thermo-hydraulique; exploitant agricole - gestion de fermes ou culture de plantes herbacées, horticoles et ligneuses en plein champ et en serres; opérateur de réparation de véhicules automobiles - atelier de carrosserie; réparation de véhicules automobiles - mécanicien; opérateur de restauration - commis de cuisine; opérateur de restauration - commis de salle / bar; opératrice de bien-être - coiffure; opérateur bien-être - esthétique.

La rencontre peut également être suivie en streaming, sur la page YouTube de l'administration régionale et sur la chaîne Facebook du département Travail. Pour participer en présence, l'inscription est obligatoire avant le lundi 10 janvier, en envoyant un email avec nom, prénom et un numéro de téléphone à info@avipresse.com.